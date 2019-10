Este conteúdo é de responsabilidade da equipe de divulgação Total Kart.

A 6ª Etapa do Total Kart / Hoje em Dia, que aconteceu no último sábado (28) teve Adalberto Diniz e Rogério Ferreira como principais nomes. Na Categoria Hoje em Dia, Adalberto Diniz conquistou 13 posições até a sua primeira vitória do ano.

A largada foi tumultuada. Os karts ficaram muito próximos por, pelo menos, uma volta e meia, mas um toque fez com que vários pilotos saíssem da pista ao contornar a reta oposta. Diniz, então, soube evitar o acidente e se posicionar no pelotão da frente.

"Larguei no meio do grid e sabia que precisava de paciência para escalar o pelotão. Consegui várias ultrapassagens já na 1ª volta (...). Senti que o kart não era muito bom em curvas, porém, estava muito bom de motor. Eu e o (Cláudio) Dumont fomos remando até chegar ao Léo Oliveira, que liderava no momento. Passamos por ele e, na volta seguinte passei, o Dumont. Algumas voltas depois o Tenáglia conseguiu me ultrapassar mergulhando na curva do placar. Pouco depois consegui ultrapassá-lo e segurar a liderança até o final".

Diniz ainda foi ameaçado por Carlo Tenáglia (P2) até a última volta. Ambos cruzaram a linha de chegada separados por apenas 0.181 milésimos de segundo. Um pouco atrás (menos de meio segundo) aconteceu outro show: Rogério Malaguti (P3) e Cláudio Dumont (P4) lutaram roda a roda pelo 3º posto, mas, Malaguti conseguiu se impor à frente. Marcelo Silva fechou o pódio.

O grid da Categoria Cirúrgica Shopping também foi movimentado - pelo menos para aqueles que não são Rogério Ferreira. Isso porque ele assumiu o primeiro posto logo na primeira curva e não recebeu qualquer ameaça ao longo da etapa.

"Larguei na primeira fila e só precisei fazer uma ultrapassagem. O kart não tinha um motor muito potente, mas o chassi estava perfeito! Isso me permitiu retardar bem as freadas e carregar mais velocidade no contorno das curvas. Consegui ser constante, rápido e não cometer nenhum erro a corrida inteira", afirmou Ferreira.

A serenidade da vitória de Ferreira foi contraposta às intensas disputas até o 7º posto. No mínimo seis karts estavam em condições de lutar pelas últimas quatro vagas ao pódio, então, "as coisas esquentaram". No fim, Ricardo Silva superou os adversários e recebeu a bandeirada em P2. Wilson Cristofani fechou a corrida em P3. Bruno Wilke cruzou a linha de chegada em P4 e Tafarel Henrique em P5.

A próxima etapa do Campeonato Total Kart / Hoje em Dia acontece no dia 26 de outubro.

Apoio: Jornal Hoje em Dia, Namastê Estamparia, CDS Cadeiras de Rodas, Hidrolight, Cirúrgica Shopping, Penteadeira Salon.