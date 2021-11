O América segue em ótima fase no Campeonato Brasileiro. No Independência, o Coelho venceu o Grêmio por 3 a 1, neste sábado (13), pela 32ª rodada e continua a a sonhar alto na principal competição do país.

A grande figura do jogo foi o atacante Ademir, autor de um gol e de uma assistência na partida. Felipe Azevedo, logo no início do duelo, e Juninho, no primeiro minuto da segunda etapa, marcaram os outros tentos do Alviverde. O atacante Ferreira descontou para o Tricolor Gaúcho.

Com o resultado, o América chegou aos 44 pontos, e vai dormir na oitava colocação, a apenas três pontos do Corinthians, sexto colocado, que neste momento fecha o grupo dos seis primeiros que vão disputar a Copa Libertadores.

Vale lembrar que, com o desfecho da Copa do Brasil, da Libertadores e da Copa Sul-Americana, é muito provável que mais vagas para o principal torneio do país sejam abertas via Brasileirão.

A permanência na Série A, principal objetivo do clube alviverde nesta temporada, está muito encaminhada. Segundo o site Probabilidades no Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o América tinha apenas 0,36% de chances de cair para a Série B. Com mais um triunfo, esse percentual certamente despencará.

O Grêmio, por sua vez, segue em situação delicadíssima no Brasileiro. Com 29 pontos, o time gaúcho é o vice-lanterna, com sete pontos a menos do que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Reencontro com Mancini

O duelo deste sábado marcou o reencontro do Coelho com o técnico Vagner Mancini, que recentemente deixou o CT Lanna Drumond para dirigir o Grêmio.

Se os jogadores e a diretoria evitaram criar um clima de revanche contra Mancini, nas arquibancadas o cenário foi outro. Durante os 90 minutos, o torcedor americano provocou o treinador e a situação do Tricolor, desesperado na tentativa de evitar o terceiro rebaixamento de sua história.

Além de empurrar seu ex-treinador e o Grêmio para o descenso, o triunfo deste sábado encerrou um jejum de mais de 20 anos sem que o Coelho batesse a equipe gaúcha.

O América volta a campo na próxima quarta-feira, para encarar o Atlético-GO, às 19h, novamente no Independência, pela 33ª rodada da Série A.

Um dia antes, o Grêmio recebe o Red Bull Bragantino, às 18h, na Arena do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 3 X 1 GRÊMIO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric (Anderson), Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura); Ademir (Léo Passos), Zárate (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Alan Ruschel)

Técnico: Marquinhos Santos

GRÊMIO

Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel, Ruan (Churín) e Cortez; Mateus Sarará (Darlan), Lucas Silva (Diogo Barbosa) e Alisson; Diego Souza, Ferreira e Elias (Campaz)

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 13 de novembro de 2021 (sábado)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa), auxiliado por Daniel Luis Marques e Alex Ang Ribeiro, todos paulistas

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

​GOLS: Felipe Azevedo, aos 3 minutos do primeiro tempo, Ademir, aos 48 minutos do primeiro tempo, Juninho, no 1º minuto do segundo tempo (América); Ferreira, aos nove minutos do segundo tempo (Grêmio)

CARTÕES AMARELOS: Matheus Cavichioli, Ricardo Silva e Zárate (América); Ruan (Grêmio)