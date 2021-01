Valorizado por conta das grandes atuações, vice-artilheiro do América na temporada 2020, com 13 gols, e nome fundamental para o Coelho ocupar a liderança da Série B do Brasileiro, o atacante Ademir vive uma fase esplendorosa. Tanta dedicação poderá ser coroada ao fim da competição, com uma "volta por cima", como o atleta define.

"Por um ponto não conseguimos o acesso (em 2019). Estou muito feliz por fazer parte deste grupo que lambeu as feridas, sacudiu a poeira e está dando a volta por cima. E nada melhor que dar a volta por cima com o título. Creio que o América merece, por tudo que vem fazendo nos últimos anos. Estamos com essa possibilidade e vamos em busca desse título, sim", declarou.

Matematicamente garantido na elite nacional, de acordo com o site Probabilidades no Futebol, da Ufmg, o alviverde ocupa o topo da tabela, com 63 pontos. E Ademir dá a receita para que o time se mantenha embalado até o fim do torneio.

"Todo cuidado para não relaxar, não cair nas armadilhas do futebol, de estar confortável demais. É continuar se mobilizando. Todos os jogos no segundo turno são difíceis. Cada time está buscando seu objetivo, a disputa é muito difícil nesta reta final. Continuar mobilizado para vencer os jogos", comentou.

Sondagens

Com relação ao interesse de outras equipes por seu futebol, o atacante prefere deixar tais assuntos em segundo plano.

"Primeiramente estou focado no América, quero terminar bem (a temporada), com o título. Fico feliz (pelo interesse de outros clubes), vejo as notícias. Fico feliz pra caramba, mas estou focado no América. Depois que terminar o campeonato, a gente vê o que é bom e o que não é. O foco agora é o acesso, o título, e vamos para cima", afirmou.

O América entra em campo neste sábado (9), às 19h, no Independência, contra o Vitória, pela 33ª rodada da competição.