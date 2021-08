Antes de a bola rolar para América e Bragantino, nesta segunda-feira (23), o atacante Ademir foi homenageado pela diretoria do Coelho. Ele recebeu uma placa e uma camisa alusivas à marca de cem jogos, a ser alcançada na partida no Independência, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Euler Araújo, membro do conselho de administração, e Marcus Salum, coordenador geral de futebol clube-empresa, foram os encarregados da homenagem.

Com o traje alviverde, Ademir soma 21 gols, sendo quatro nesta temporada. O jogador foi fundamental na campanha do acesso do clube à Série A do Brasileiro, em 2020.

No fim deste ano, o avante deixará o América, com destino ao Atlético.

