No Atlético, Ademir vestirá a camisa 19, que foi do centroavante Diego Costa na última temporada

Destaque do América na última temporada, Ademir foi apresentado como novo reforço do Atlético nesta segunda-feira (24). Depois de ter encerrado seu vínculo com o Coelho, o atacante, que completará 27 anos em 16 de fevereiro, assinou contrato com o Galo até dezembro de 2024. Na chegada ao atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, ele disse ter “realizado um sonho”.

“Há oito, nove anos, não imaginaria passar por esse momento”, afirmou. “Essa camisa é muito pesada. É muita responsabilidade, mas podem ter certeza de que vou me dedicar ao máximo”, acrescentou.

Ademir terá uma disputa acirrada por uma vaga na equipe titular do Atlético. O elenco conta com, ao menos, três jogadores com as mesmas características de velocidade e drible: Keno, Savarino e Savinho.

Embora tenha demonstrado confiança no seu potencial para ser titular, o novo reforço do Galo pregou respeito aos demais atacantes da equipe. “Tenho de respeitar os jogadores que aqui estão. Estou pronto, sim. Vou brigar pelo meu espaço e, na hora que chegar minha oportunidade, espero não só ser um diferencial, mas também contribuir muito”.

O ponta indicou em qual lado gostaria de atuar no time comandado por "El Turco" Mohamed. “Eu me sinto mais à vontade pela direita, mas, se o professor optar pela esquerda, vou respeitar a decisão dele”, destacou.

No Atlético, Ademir vestirá a camisa 19, que foi de Diego Costa na última temporada. O centroavante deixou a Cidade do Galo neste mês, ao rescindir seu contrato.

