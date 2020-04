Vice-artilheiro do América no ano, com quatro gols, o atacante Ademir está em lua de mel com o clube e a torcida. E durante o período de isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, o jogador de 25 anos vive uma felicidade que transcende os gramados.

“Em breve está chegando um pequeno americano. Além de uma responsabilidade, um incentivo a mais, ter um filho para criar e cuidar, uma alegria tremenda. Estou muito feliz”, ressaltou o avante do Coelho.

A chegada do herdeiro virá num ano em que o atacante desponta como um dos principais jogadores do alviverde na temporada. No fim do ano, ele espera coroar todos esses momentos com o acesso à Série A do Brasileiro.

"Neste ano, estava focado que tudo seria diferente. Um ano espetacular, tendo oportunidades, fazendo gol... Tenho me preparado sempre, pois quero dar a resposta em prol do clube, em busca dos nossos objetivos. O América me colocou na vitrine do futebol e mudou minha vida em todas as áreas. Uma mudança de vida”, frisou.