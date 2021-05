O Atlético anunciou no início da tarde desta quinta-feira (27), que não vai renovar o contrato do atacante Diego Tardelli. O vínculo do atacante de 36 anos se encerra no próximo dia 31 de maio.

A informação sobre a saída de Tardelli veio através de uma matéria publicada no site oficial do Galo.

De acordo com a nota, o jogador foi comunicado pessoalmente sobre a não prorrogação do contrato pelo presidente do Alvinegro, Sérgio Coelho, na manhã desta quinta, na Cidade do Galo.

“Na vida de um dirigente esportivo, há momentos difíceis. Este é um deles. Obrigado Tardelli", disse o dirigente ao jogador.

O Atlético informou ainda que fará uma homenagem a Tardelli no confronto com o Fortaleza, neste domingo (30), às 11h, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Diego Tardelli deixa o Galo com 230 jogos e 112 gols marcados, o que o torna o 15º maior artilheiro da história do clube.

Pelo Alvinegro, conquistou os títulos da Copa Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e Campeonato Mineiro (2010, 2013, 2020 e 2021).

Volta e lesões

O atacante iniciou sua terceira passagem pelo Galo em fevereiro de 2020. Entretanto, o jogador disputou apenas uma partida antes da interrupção do futebol pela pandemia de coronavírus.

Durante um jogo-treino com o América, em julho do ano passado, sofreu uma grave lesão no tornozelo direito, que o deixou de fora dos gramados até fevereiro deste ano.

Recuperado, iniciou o Campeonato Mineiro como titular, enquanto os jogadores considerados titulares estavam de folga.

Em março, quando o antigo vínculo estava vencendo, ganhou uma nova oportunidade de mostrar serviço, e prolongou o acordo por mais três meses.

Com dois gols nos dois primeiros jogos que disputou no Estadual, deu mostras de que poderia engrenar uma boa sequência de planos.

Entretanto, uma lesão muscular na coxa direita e dores musculares atrapalharam os planos do camisa 9, que pouco conseguiu atuar na temporada.

Nem mesmo as manifestações públicas de que deseja continuar, e apoio dos companheiros para a renovação convenceram a diretoria a renovar o contrato do jogador.

Nesta passagem foram 11 jogos, sendo sete em 2021, e dois gols marcados.