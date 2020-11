Minutos após a confirmação da morte de Diego Maradona, América, Atlético e Cruzeiro se manifestaram sobre o falecimento do ídolo argentino.

Por meio das redes sociais, os três maiores clubes de Minas publicaram mensagens em homenagem a um dos maiores jogadores da história.

"O América lamenta o falecimento de Diego Armando Maradona. Um dia triste para o futebol. Que a família e amigos superem esse momento difícil", escreveu o Coelho no twitter.

O Atlético, por sua vez, publicou uma foto de Maradona com uma camisa do alvinegro, de Ronaldinho Gaúcho, juntamente com a seguinte mensagem:

"O Atlético lamenta profundamente o falecimento do eterno craque Diego Maradona, marcado na memória dos torcedores argentinos e de todos os que amam o futebol. ¡Adiós, Pibe de Oro! Descanse em paz".

Já o Cruzeiro, veiculou uma imagem de Maradona com a camisa principal argentina, azul e branca com a da Raposa, com a legenda:

"Gênios são eternos! Descanse em paz, Maradona".

Diego Armando Maradona faleceu nesta quarta-feira (25), na cidade de Tigres, na zona metropolitanda de Buenos Aires, aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

