A morte de Diego Armando Maradona, que não resistiu a uma parada cardiorrespiratória, e faleceu nesta quarta-feira (25), em Tigres, na zona metropolitana de Buenos Aires, tem gerado comoção mundial.

Em Minas Gerais, não é diferente. O falecimento do ídolo argentino vem repercutindo entre personagens importantes do esporte do estado.

Do futebol ao vôlei, como no caso do técnico do Sada/Cruzeiro, Marcelo Méndez, figuras que fizeram parte do cenário esportivo em Minas se manifestaram sobre a perda de um dos maiores jogadores da história.

No mesmo clima de homenagens, o Mineirão e a Federação Mineira de Futebol também publicaram mensagens sobre a morte de Maradona.

Veja algumas manifestações:

A história do futebol perde um de seus maiores personagens. O último que realmente encantou todos os povos e públicos nos estádios. https://t.co/tYzMB8Lxy2 — Procópio Cardozo (@procopiocardozo) November 25, 2020

Por siempre y para siempre❤️❤️❤️ https://t.co/BmUSVaJl4o — Tomás (@tomiandrade8) November 25, 2020

Maradona é um gênio da bola e será eterno!



Fez enormidades dentro de campo e é idolatrado por ser um personagem incrível.



Ê, 2020... pic.twitter.com/CCazxORBKn — Estádio Mineirão (@Mineirao) November 25, 2020