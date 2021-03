O dia 30 de maio de 2013 jamais sairá da memória dos atleticanos e do ex-goleiro Victor, atualmente gerente de futebol do Alvinegro. Dando os primeiros passos na nova carreira, o 'Santo do Horto' ainda colhe frutos da defesa do pênalti batido por Riascos, no duelo contra o Tijuana, do México.

Nesta segunda-feira (29), Victor usou as redes sociais para mostrar um presente especial enviado pela Adidas, sua patrocinadora naquela Libertadores, da qual o Atlético sagrou-se campeão pela primeira vez em sua história. A empresa produziu uma chuteira de ouro, inspirada no modelo usado pelo agora ex-jogador.

Na placa, estão os dizeres: "um lance para a história. Um pé esquerdo eternizado. A canonização de um homem para se tornar SÃO VICTOR! Agradecimento da adidas a Victor Leandro Bagy pela parceria de sucesso, carreira e legado”.

