O Atletico ganhou um importante desfalque para a segunda partida da final dos Campeonato Mineiro.

O volante Adilson foi expulso no duelo de ida da decisão, nesse domingo (14), no Mineirão, contra o Cruzeiro, e vai ficar de fora da finalíssima do Estadual.

O camisa 21 alvinegro recebeu o cartão amarelo aos 20 minutos do segundo tempo, ao cometer falta em Rodriguinho.

Ja na parte final da segunda etapa, Adilson se envolveu em uma confusão com Rafinha, do Cruzeiro, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

A opção natural do técnico interino Rodrigo Santana é José Welison, que foi titular em alguns jogos da temporada, e perdeu espaço nos últimos jogos.

Jair e Lucas Cândido, que também atuam no setor, correm por fora por uma vaga no time que vai iniciar jogando a decisão do Mineiro.

Com a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo da decisão, o Atlético precisa vencer o Cruzeiro, por qualquer placar, no próximo sábado, às 16h30, no Independência, para levantar o caneco.