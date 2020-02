“Um jogo para esquecer”. Assim o técnico Adilson Batista classificou o empate em 2 a 2 com o São Raimundo-RR, nessa quinta-feira (13), no estádio Canarinho, em Boa Vista, resultado que classificou a Raposa para a segunda fase da Copa do Brasil.

Mesmo com a grande diferença técnica e de investimento entre as duas equipes, o jogo foi equilibrado e a vaga ficou em aberto até o final da partida.

Depois de sair atrás do placar, o time estrelado conseguiu a virada, mas cedeu o empate, e, com um jogador a menos, sofreu para segurar a igualdade no placar até o apito final.

Após o duelo, o técnico Adilson Batista mostrou alívio pela conquista do objetivo em Roraima, mas criticou a atuação da equipe celeste.

“Teve muita ligação direta, foi um jogo muito faltoso, de choque, um jogo de bola parada. Claro que ficamos contente com a classificação, mas é um jogo para esquecer. Eu, particularmente, não gostei do que vi”, afirmou Adilson.

Mudanças

O comandante da Raposa também explicou as substituições realizadas, que fizeram com o que a Raposa terminasse a partida com três zagueiros, dois volantes e apenas dois jogadores no setor ofensivo.

“Eles ficaram na ligação direta e foram para o abafa. O Mauricio sentiu, o Judivan sentiu, fiz uma linha de três e outra de quatro e seguramos. Não vejo problema, tem que ter humidade de ver que o adversário está te empurrando pra trás e administrar isso. Quando você coloca o time ofensivamente e não consegue (jogar), temos que ter a humidade de as vezes entender o que o campo está nos proporcionando”.

Adilson Batista também citou que o time criou oportunidades para encaminhar a classificação de forma mais tranquila, mas não aproveitou.

“O adversário as vezes te induz a isso (recuar). Não joguei com o regulamento debaixo do braço. Eles estavam forçando. Estávamos com dificuldades, e quando eu entrei no segundo tempo com Judivan melhoramos, tivemos chance de fazer o segundo e o terceiro gol. No início do jogo também tivemos chances com Roberson e com o Jesus (Alexandre) e não fizemos os gols”.

Classificado, o time estrelado vai enfrentar o Boa Esporte na sequência da caminhada em busca do sétimo título do torneio.

Antes, a equipe celeste volta o foco para o Campeonato Mineiro, para enfrentar o Patrocinense, no próximo domingo, às 19h, no estádio Pedro Alves do Nascimento, no Alto Paranaíba, pela 6ª rodada do Estadual.