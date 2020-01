O volante Thomás é um dos nomes observados pelo técnico da Raposa

Se depender do técnico Adilson Batista, o Cruzeiro disputará a Série B reforçado de alguns atletas que defendem o Coimbra no Campeonato Mineiro. Segundo apurou o Hoje em Dia, o treinador da Raposa demonstrou interesse em contar com jogadores do clube de Contagem.

O zagueiro Breno, o lateral-esquerdo Hipólito e o volante Thomás são alguns deles. Outro que agrada o comandante celeste é o meia Thalis, mas essa situação é mais complicada, já que seu destino deve ser algum time de Portugal.

Atacantes de extremidade que atuam pelo Coimbra também são observados com carinho por Adilson Bastista. Dirigentes da equipe que estreia na elite do futebol mineiro em 2020 já estão cientes do intenção do treinador em contar com os jogadores na disputa da Série B.

Campanha

Demonstrando grande consistência defensiva, o time comandado por Diogo Giacomini ainda não foi derrotado no Campeonato Mineiro. Até o momento, foram três empates na competição. No último deles, diante do Atlético, o poder de marcação e organização tática foram evidenciados.