"Tira o Thiago Neves e coloca o Maurício"; "Não aguento mais o Fred, porque o (Vinícius Popó) não tem chance". Indagações como essas foram feitas inúmeras vezes nesta temporada pelos torcedores do Cruzeiro, principalmente depois da queda acentuada de produção dos jogadores experientes e do momento complicado do clube na temporada.

Entretanto, o quarto técnico da Raposa em 2019 analisou os pedidos dos torcedores, mas sem deixar de lado o atual cenário cruzeirense no ano, de um time desesperado e que luta contra o rebaixamento.

Na visão de Adilson Batista é preciso que os atletas da base ao entrar no time tenham referências dentro de campo. Não só pelo melhor aproveitamento do jogador, mas também para valorizá-lo, como aconteceu em outros tempos.

"Acho que temos que ser inteligente, ter discernimento e não é só lançar. O menino precisa ser preparado, colocado no momento certo. Vou dar um exemplo, o Fábio Júnior foi vendido porque tinha o Muller do lado, o Evanílson foi vendido porque tinha o Valdo do lado. A gente precisa ser inteligente para lançar atleta jovem. O momento certo, oportuno e que tenha qualidade, e não transferir (a responsabilidade para os garotos)", disse o treinador em sua entrevista coletiva de apresentação, na última sexta-feira.

O Cruzeiro chegou a ter três jogadores da base como titulares em jogos recentes. Na defesa os zagueiros Cacá e Fabrício Bruno substituíram dois veteranos, Léo e Dedé. No meio-campo o volante Ederson se tornou peça importante no esquema do time desde que Rogério Ceni passou pela Toca II.

Sabendo disso, Adilson Batista entende que é preciso ter audácia e inteligência para usar os garotos. E o técnico afirma que não terá medo de fazer isso, mas fará com responsabilidade.

"Se tem potencial você consegue encaixar, como têm alguns já dentro. Não terei medo de lançar, muito pelo contrário, mas não podemos dar a resposabilidade somente a eles. Não é com loucura que a gente sai dessa situação. É com organização, disciplina, treinamento, conversa, atitude, isso que eu penso", concluiu.