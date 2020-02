Uma das marcas de Adilson Batista na sua primeira passagem pelo Cruzeiro, entre 2008 e 2010, foi se dar bem nos clássicos. E no deste domingo (9), contra o América, às 16h, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, ele defenderá sua invencibilidade neste tipo de confronto em partidas válidas pelo Estadual.

Pela décima vez Adilson comandará a Raposa num jogo contra um rival da capital, isso pelo Campeonato Mineiro. E o seu retrospecto, construído quase que na totalidade contra o Atlético, é excelente, pois foram seis vitórias e três empates. O aproveitamento é de 78%.

Apenas duas dessas partidas foram contra o América, pois em 2008, primeiro ano de Adilson Batista na Toca da Raposa II, o Coelho jogou o Módulo II do Campeonato Mineiro.

As grandes marcas dessa invencibilidade de Adilson nos clássicos pelo Estadual foram alcançadas diante do Atlético. Nos jogos de ida das decisões de 2008 e 2009, o Cruzeiro fez 5 a 0 no rival, estabelecendo as maiores goleadas do clássico no Mineirão.

Equilíbrio

Contra o América, foram apenas duas partidas, ambas pela fase classificatória, como a deste domingo, e o Cruzeiro sempre encontrou dificuldade. Em 2009, com um time alternativo, pois três dias depois encarava o Universitário de Sucre, da Bolívia, também no Mineirão, pela fase de grupos da Copa Libertadores, o time de Adilson Batista ficou no 0 a 0 com o rival.

Em 2010, com os dois times jogando no 3-5-2, sendo o Coelho dirigido por Mauro Fernandes, o clássico teve muitos gols e terminou com vitória cruzeirense por 3 a 2.

Adilson tenta chegar neste domingo ao décimo clássico pela fase classificatória do Campeonato Mineiro sem derrota vivendo uma situação diferente da encontrada entre 2008 e 2010. Naqueles tempos, o Cruzeiro quase sempre entrou em campo como favorito por possuir uma equipe superior tecnicamente e mais organizada.

Agora, a realidade é diferente. Ele tem em mãos um time de garotos e deposita neles a esperança de seguir conhecido como “Rei dos Clássicos”.

TODOS OS CLÁSSICOS DE ADILSON BATISTA NO CAMPEONATO MINEIRO