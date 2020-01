Com uma grande reformulação no elenco em relação ao final do ano passado, o Cruzeiro ainda busca encontrar um caminho dentro de campo neste início de temporada.

Dono de um plantel recheado de jovens jogadores e ainda sem poder contar os reforços que começam a chegar para encorpar o grupo, o técnico Adilson Batista vem buscando alternativas para deixar o time celeste competitivo nos jogos.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova, nesta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o comandante da Raposa começou a partida com Judivan atuando como centroavante e partiu para a segunda etapa com uma formação mais leve, sem nenhum jogador atuando como referência no ataque.

Em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Leão, Adilson destacou a preferência pela formação adotada na segunda etapa, em que a Raposa conseguiu o triunfo através de um gol contra do volante Wellington, aos 37 minutos.

“Às vezes a gente precisa respeitar “gosto”. Eu gosto que jogue bola, eu não gosto de paredão, de cara fincado, trombando, dando cabeçada. Tenho um estilo de jogo que acho que é interessante, um estilo de atleta quecacho que vai proporcionar aquilo que eu entenda que é melhor. Ai tem que respeitar. Nada contra o Judivan, nada contra o Popó. É a escolha que o treinador tem que fazer. Eu acho, na minha opinião, que o Cruzeiro jogou melhor taticamente no segundo tempo”, completou Adilson.

Paciência

O comandante da equipe celeste também voltou a pedir compreensão para o torcedor cruzeirense, tendo em vista a pouca rodagem da maioria do elenco que vem disputando o Estadual.

“O torcedor não precisa desconfiar. É um time jovem que no dia ainda e nos jogos vão apresentar dificuldades. Cabe a nós, espero eu, contribuir para o crescimento profissional deles (jovens). Quando eu disse ao torcedor que gostaria que tivesse a paciência do torcedor do Santos, é por isso, porque eles (jovens) vão errar. Em relação às contratações, o torcedor têm apoiado, e isso é bom. Tenho gostado disso”, comentou.

Com seis pontos em dois jogos disputados, o Cruzeiro se prepara agora para enfrentar o Tupynambás, no próximo domingo (2), às 19h, em Juiz de Fora.