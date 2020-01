A possibilidade de um W.O. diante do Boa Esporte, em 22 de janeiro, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, por uma greve dos jogadores, que estão com salários e direitos trabalhistas atrasados, informação dada pelo jornalista Jorge Nicola, em seu canal no Youtube, foi o ponto mais polêmico da entrevista coletiva do técnico Adilson Batista na tarde desta sexta-feira (10) na Toca da Raposa II.

O treinador afirmou que não vê chance disso acontecer. “O Jorge Nicola, o que ele arruma de emprego para treinador, jogador. Estão trabalhando. Depois o Léo pode responder pelos atletas. Eu duvido. Não procede essa informação”.

O técnico Adilson Batista garante que, nem que tenha de escalar um time de garotos, o Cruzeiro estará em campo dia 22, contra o Boa Esporte, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro

E Léo, que anunciou sua permanência no clube para a disputa da Série B, com certeza com uma redução salarial, confirmou a percepção do comandante.

“Essas notícias a gente não compactua com elas. Não é algo que passa pela nossa cabeça. Estamos trabalhando para dia 22 estrear bem”, garantiu o zagueiro.

Logo em seguida, Adilson Batista mostrou que a possibilidade realmente não existe: “se eles não entrarem, entram os meninos. É assim que funciona”.

W.O.

A possibilidade de alguns jogadores não quererem jogar dia 22, contra o Boa Esporte, no primeiro jogo da temporada, pode até ser real. Mas a chance de acontecer é muito pequena diante dos problemas que o clube pode ter pelo ato.

Primeiro, porque o jogo é o primeiro com transmissão de TV aberta neste Estadual. Será numa quarta-feira, às 21h30, e, pelo contrato, se o Cruzeiro não entrar em campo tem de pagar uma multa à rede que detém os direitos de transmissão.

Veja o que diz o Regulamento Geral de Competições da Federeção Mineira de Futebol sobre W.O. CLIQUE PARA AMPLIAR Veja o que diz o Regulamento Geral de Competições da Federeção Mineira de Futebol sobre W.O.

O valor da multa consta em contrato com termo de confidencialidade, mas neste momento de crise financeira qualquer valor é um problema para o Cruzeiro.

Além disso, o clube poderia sofrer punições pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/MG). Isso está previsto no Regulamento Geral de Competições da Federação Mineira de Futebol (FMF).

De cara, a Raposa já seria considerada perdedora por 3 a 0. Além disso, a súmula da partida seria encaminhada ao TJD/MG. O documento prevê ainda que dois casos de W.O. na mesma competição significam a eliminação, o que provoca o rebaixamento.