Uma noite para ser esquecida. Com uma atuação muito ruim, o Cruzeiro perdeu por 2 a 0 para o CRB, nessa quarta-feira (12), no Mineirão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e se complicou na luta pela classificação à próxima fase do torneio.

Após o duelo, o técnico Adilson Batista pediu perdão aos cruzeirenses pelo resultado, admitindo o rendimento ruim da equipe celeste diante do time alagoano.

“Queria pedir desculpas ao torcedor. Hoje foi uma partida bem abaixo do que esperávamos. Coletivamente não funcionamos, tivemos dificuldades, desatenções, fomos dispersos nos devidos cuidados que orientamos nos trabalhos. Tentamos manter as duas linhas de quatro com os dois centroavantes à frente, mas não tivemos produtividade, profundidade, não chegamos ao fundo para aproveitar os dois atacantes. Sofremos os gols por desatenção, fiz as mudanças no segundo tempo, melhoramos, tivemos volume com a entrada do Robinho, que entrou bem, procurou cadenciar, servir, mesmo assim não conseguimos”, explicou Adilson.

Time ideal

Em meio ao desempenho ruim do time neste início de temporada, o comandante da Raposa espera contar com os reforços recém-chegados à Toca da Raposa II para tentar melhorar o panorama apresentado nos últimos jogos.

O treinador destacou que grande parte das contratações ainda não estão nas condições físicas ideais, e estimou uma data para que ele possa ter o time considerado ideal para o momento.

“Consigo (tirar mais do time). Agora, me dê todo mundo 100% (fisicamente). Robinho, Ariel (Cabral), Marllon – que está pronto - Ramon, Jean. Todos estavam treinando sozinhos, em academia. Acredito que no jogo contra a Caldense eles estarão prontos. Agora, o tempo é que vai dizer, Robinho sofreu um atraso no processo em função uma lesão muscular, entrou, jogou bem, depois caiu, o que é normal”, completou Adilson, citando o duelo com a Veterana, marcado para o dia 1º de abril, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

Cruzeiro e CRB voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (18), às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Antes, a equipe celeste volta o foco para o Campeonato Mineiro. No próximo domingo, a Raposa enfrenta o Coimbra, as 16h, no Mineirão, pela nona rodada do Estadual.