O técnico Adilson Batista evidenciou um sentimento dúbio em sua entrevista coletiva, após a derrota por 2 a 1 para o Atlético, neste sábado (7), no Mineirão. Por um lado, viu como injusto o resultado. Por outro, parabenizou o brio e o empenho do Cruzeiro, que, por pouco, não deixou o campo de jogo com um empate.

“Não merecemos a derrota. Mas o time me deixou orgulhoso, dei meus parabéns a eles (jogadores). Temos que entender que é um processo. O torcedor, mesmo com a derrota, viu uma equipe que demonstrou empenho e organização, algo que cobravam da gente. Vamos reagir, temos dois jogos em casa (pelo Mineiro). Pensaremos agora na Copa do Brasil”, disse o treinador, referindo-se ao duelo de quarta-feira (11), contra o CRB, no Gigante, pela terceira fase da competição nacional.

Apesar disso, Adilson reconheceu que o rival teve seus méritos para conquistar a vitória. Aliás, exaltou o gol feito por Otero, no apagar das luzes. “Tem que se dar o mérito ao Otero. Ele bate muito bem na bola. Ainda desviou um pouquinho no Jadsom”, destacou.

Comemoração x polêmica

No gol do Cruzeiro, Adilson foi comemorar com a torcida celeste e, para isso, precisou passar em frente ao banco dos atleticanos, que viram a atitude como uma provocação. Depois do embate, o técnico se defendeu: “Não fui provocar ninguém, fui comemorar com meu torcedor, precisamos dele na Copa do Brasil”.