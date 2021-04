As vitórias sobre Boa Esporte e Coimbra deram confiança ao Cruzeiro para o clássico. O triunfo sobre o Atlético embalou o time para encarar o América-RN pela Copa do Brasil. A classificação obtida no torneio nacional deu gás para os treinos que visam ao duelo de domingo (18) com o Pouso Alegre, pela décima rodada do Estadual. Assim vem sendo a trajetória da Raposa nesta temporada, em que cada partida eleva o moral dos jogadores e do técnico Felipe Conceição na busca por mais e mais resultados positivos no ano.

Após o 1 a 0 para cima do Dragão de Natal, nessa quarta-feira (14), na Arena das Dunas, o volante Adriano ressaltou a importância desse acúmulo de boas atuações e vitórias para os azuis, criticados no início de trabalho sob a tutela de Felipe Conceição.

"Vitória muito importante. Pelo contexto também. Teve a viagem, e o time cansou um pouco. Mas a gente segue fazendo o que o professor pede para conseguir as vitórias. E (o resultado) dá confiança para o próximo jogo", comentou o meio-campista à TV Cruzeiro.

O zagueiro Ramon corrobora com o colega de time. "A gente precisava, todo o time precisava do resultado. Futebol é movido a isso. Tinha vezes que jogávamos bem, e o resultado não vinha. Agora estão acontecendo as duas coisas. Dar continuidade, porque a temporada é longa", comentou.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo (18), às 11h, contra o Pouso Alegre, no Manduzão, pela décima rodada do Campeonato Mineiro.