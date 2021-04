Prata da casa, o cruzeirense Adriano vai mais ganhando seu espaço a cada duelo. Em 2019, foi relacionado para 16 partidas, embora não tenha entrado em campo. Na temporada 2020, disputou 25 jogos. Na de 2021, foram nove confrontos na conta, até agora - e o décimo será especial: contra o Atlético.

No domingo (11), a partir das 16h, no Mineirão, o volante estará frente a frente com o Galo, pela primeira vez como atleta profissional. E apesar do favoritismo do adversário, espera vencer.

"Vamos focados. Ainda tem tempo até domingo. Vamos trabalhar bastante e, se Deus quiser, sair com a vitória", comentou à TV Cruzeiro, após o triunfo por 2 a 0 sobre o Coimbra, no Independência, nessa quarta-feira (7).

A última vitória, por sinal, dá mais moral aos celestes, segundo Adriano. "Muito importante, pela sequência que estamos tendo (a Raposa não perde há três rodadas). Fizemos um bom primeiro tempo, e no segundo concretizamos a vitória com dois gols. Mas valeu principalmente pela boa partida", disse.

O Cruzeiro ocupa o terceiro lugar do Campeonato Mineiro, com 14 pontos, sete a menos que o líder Atlético.