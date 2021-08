Nesta sexta-feira (20), às 21h30, a torcida do Cruzeiro tem um encontro marcado... Ou melhor, um reencontro marcado com o time celeste, que encara o Confiança, no Mineirão, pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro. E o volante Adriano conta as horas para esse momento.

"Muito importante esse apoio. O torcedor estava agoniado já para voltar. É bom para a gente também sentir o calor do torcedor e a emoção dele ali junto da gente, acompanhando o Cruzeiro. Se Deus quiser vai dar tudo certo", comentou o meio-campista, que aproveitou para fazer um apelo.

"Sempre usando máscara, respeitando o distanciamento social e apoiando bastante nosso Cruzeirão Cabuloso", completou.

Com relação ao desafio que virá, Adriano anseia por uma vitória, o que seria a segunda da Raposa como mandante na Segundona.

"A primeira declaração do professor Luxemburgo foi a de que a gente brigaria pelo acesso, independentemente das circunstâncias que tivessem. E nós temos que somar o máximo de pontos possíveis. Aproveitar os jogos em casa, ao lado da torcida, e buscar pontos fora de casa também", disse.