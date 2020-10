Adversário do Atlético na próxima segunda-feira (2), em partida que será disputada no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras antes joga pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (29), encara o Bragantino, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no jogo de ida entre os dois clubes pelas oitavas de final da competição.

Felipe Melo encara o Bragantino nesta quinta-feira. O volante segue atuando improvisado como zagueiro

Ainda sem um substituto para Vanderlei Luxemburgo, demitido há quase duas semanas, o Verdão segue comandado interinamente por Andrey Lopes. E ele escala força máxima diante do Bragantino, já que a situação palmeirense na Série A é complicada. A equipe ocupa a sétima posição, com 25 pontos, sete a menos que o Galo e dez atrás de Internacional e Flamengo, que lideram o Brasileirão.

O Palmeiras espera nos próximos dias acertar a contratação do português Abel Ferreira, atualmente no PAOK, da Grécia. Nesta quinta-feira sua equipe enfrenta o Granada, da Espanha, pela Liga Europa, e a expectativa é que o jogo seja sua despedida do clube grego para assumir o Porco.

Além do Atlético, na semana que vem o Palmeiras encara também, no Allianz Parque, o Bragantino, pois a partida de volta entre os dois clubes pelas oitavas da Copa do Brasil será na próxima quinta-feira (5), às 19h.

A FICHA DO JOGO

BRAGANTINO

Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Raul e Claudinho; Tubarão (Cuello), Artur e Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Andrey Lopes (interino)

DATA: 29 de outubro de 2020

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista (SP)

MOTIVO: Jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lúcio Beiersdorf Flor, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)