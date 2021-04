Quarto colocado na fase de classificação no Campeonato Mineiro, o Tombense terá uma mudança no comando técnico para as semifinais do campeonato, contra o Atlético, nos dois próximos fins de semana.

Comandante do Gavião Carcará na primeira etapa do Estadual, o técnico Bruno Pivetti pediu o desligamento do clube após a vitória sobre o Tombense, no último domingo (25). O destino de Pivetti deve ser o CSA, que perdeu o técnico Mozart, anunciado pela Chapecoense.

A informação sobre a saída de Bruno Pivetti foi divulgada inicialmente pelo ge.globo e confirmada pelo Hoje em Dia.

Contratado no início da temporada, Bruno esteve à frente do time de Tombos em 14 jogos, em que obteve seis vitórias, seis empates e duas derrotas.

No período, além da vaga na fase final do Mineiro, que deu ao Tombense o título de campeão mineiro do Interior, conquistou também a Recopa Mineira sobre o Uberlândia.

Após o Campeonato Mineiro, o Gavião Carcará terá pela frente a disputa da Série C, marcada para 29 de maio.

Mando do jogo

Enquanto trabalha na busca por um novo treinador, a diretoria do Tombense também busca definir o local onde vai mandar o primeiro jogo da semifinal, que provavelmente será marcado para o próximo sábado.

Como o regulamento do Estadual preve a utilização do VAR a partir das semifinais, os dirigentes da equipe vermelha e branca tentam habilitar o estádio Almeidão, em Tombos, para a utilização do equipamento.

Caso não consiga atuar em casa, o time vai estuar outras alternativas, como o Mineirão. Nesse caso, assim como ocorreu na final do Estadual de 2020, a opção pelo Gigante da Pampulha tem a parte financeira, especialmente pela parte publicitária, como principal atrativo.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não confirmou as datas, horários e locais dos confontos da semifinal.

Do outro lado da chave, América e Cruzeiro buscam uma vaga na final. A tendência é de que os jogos ocorram nos dois próximos domingos, sendo o primeiro no Mineirão e o segundo no Independência.