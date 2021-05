Adversário do Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil, o Juazeirense-BA tem novo treinador. Trata-se de Carlos Rabelo, que chega para iniciar a quarta passagem pelo time baiano.

Aos 57 anos, Rabelo foi contratado para substituir Givanildo Sales, demitido no último sábado. O comandante também esteve à frente do Cancão de Fogo em 2017, 2019 e 2020. O maior feito no período foi o acesso à Série C do Brasileiro, logo no primeiro ano de trabalho.

Apresentando nesta segunda, o treinador já começou a preparar a equipe para o primeiro jogo com a Raposa, marcado para esta quinta-feira (3), às 16h30, no Mineirão.

“É uma recompensa dos trabalhos anteriores que tive aqui. Agradecer a confiança da diretoria que mais uma vez me dá essa oportunidade. Mas, agora vamos trabalhar, temos um confronto difícil pela Copa do Brasil. São dois jogos, não se decide nada no primeiro jogo, mas vamos pra lá conscientes da necessidade de um bom resultado, para definirmos a classificação em casa”, disse Carlos Rabelo, ao site oficial do Cancão de Fogo.

Nas fases anteriores da competição, o Juazeirense-BA eliminou Sport e Volta Redonda. O jogo de volta da terceira fase está marcado para o dia 9 de junho, o estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.