Adversário do Cruzeiro, neste sábado (29), às 16h30, na Arena Batistão, em Aracaju, na estreia da Série B, o Confiança-SE está ativo no mercado, e já acertou a chegada de quase meio time de contratações para a competição.

O último deles é o atacante Luidy, de 24 anos, que acumula passagens por CRB, Corinthians, Figueirense, Ceará e Londrina, anunciado na última quarta-feira.

Antes, chegaram ao Dragão, os meias Daniel Penha (ex-Atlético, Bahia e Corinthians sub-23), o volante Neto (ex-Goiás), o lateral-esquerdo João Paulo (ex- Ponte Preta e Tombense), e o zagueiro Victor Sallinas (ex-Avaí e São José-RS).

Todas os novos contratados já tiveram o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e estão aptos a encarar a Raposa no sábado.

Além das chegadas, a diretoria do clube sergipano também acertou as saídas do meia-atacante Bruninho, do atacante Reis, do lateral-esquerdo Nailton e do lateral-direito Rodi Ferreira.

Os dois primeiros com propostas de outras equipes, e os demais por opção da cúpula do Dragão.

Novidade no comando

As novidades do Confiança-SE para a disputa na Série B continuam à beira do campo. O duelo com o time celeste vai marcar a estreia do técnico Rodrigo Santana no comando do Dragão.

Santana, conhecido no futebol mineiro pelas passagens por URT e Atlético, foi contratado no dia 12 de maio, para substituir Daniel Paulista, demitido após a eliminação no Campeonato Sergipano.