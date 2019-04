Adversário do Cruzeiro na partida desta quarta-feira (3) pela Copa libertadores, o Emelec não vive um grande momento na temporada e entrará em campo cercado de desconfiança por parte dos torcedores e imprensa local.

Após a derrota por 1 a 0, diante do Independente Del Valle, pelo Campeonato Equatoriano, o técnico argentino Mariano Soso teve seu trabalho questionado por alguns ex-jogadores do clube em entrevistas dadas a um dos maiores jornais do país, El Universo.

O ex-goleiro Israel Rodríguez opinou que o melhor atacante do time, Brayan Angulo, vai “morrer” sem conseguir anotar gols, que é sua missão. Segundo ele, isso acontece porque o meio campo dos “Elétricos” não consegue gerar jogadas para o ataque concluir.

Rodríguez ressaltou que o treinador argentino ainda não achou o time ideal e a equipe titular vem sofrendo muitas mudanças nos últimos jogos.

Kléber Fajardo, ex-meiocampista do clube, comentou que não vê grandes possibilidades de uma vitória do Emelec sobre a Raposa pelo futebol que a equipe equatoriana está apresentando. Além disso, Fajardo disse ainda que julga como complicada a classificação do “Elétricos” para próxima fase.

O grupo

Após duas rodadas, o Cruzeiro lidera de forma isolada o grupo com seus pontos. Em segundo lugar está o Emelec, com dois pontos. Deportivo Lara e Huracán têm 1 ponto cada e se enfrentam nesta terça (2).

(*) Hugo Lobão sob supervisão de Alexandre Simões