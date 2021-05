Adversário do Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil, o Juazeirense-BA anunciou nesse sábado (30), a demissão do técnico Givanildo Sales, e do auxiliar Michel Vasconcelos.

A saída do comandante acontece a poucos dias do primeiro encontro com a Raposa, marcado para a próxima quarta-feira, às 16h30, no Mineirão. A partida de volta será no dia 9 de junho, em Juazeiro.

O último jogo de Sales à frente do Juazeirense foi a eliminação nos pênaltis para o Atlético-BA, no dia 12 de maio, na semifinal do Campeonato Baiano, após ter vencido no tempo normal por 1 a 0.

A diretoria do time baiano afirmou que trabalha para anunciar o novo treinador nos próximos dias.