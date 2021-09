Adversário do Cruzeiro nesta terça-feira (5), às 21h30, no estádio da Serrinha, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás deve ter força máxima no confronto.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Confiança, na última rodada, o meio-campo Élvis volta a ficar à disposição da comissão técnica, e pode reaparecer na equipe na vaga de Albano.

Diante desse cenário, sem mais desfalques por questão disciplinar ou física, o técnico Marcelo Cabo poderá mandar a campo o que tem de melhor diante da Raposa.

O provável Goiás para enfrentar o Cruzeiro deve ter: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Rezende, Caio Vinícius e Élvis; Diego, Nicolas e Alef Manga.

Na 4ª colocação, com 38 pontos, o Esmeraldino foi ultrapassado por CRB e Botafogo, que já jogaram na rodada, e busca o triunfo para recuperar a vice-liderança do campeonato.

Já o time celeste, com 25 pontos, atualmente 15º colocado, ganhará três posições na classificação caso vença o duelo na Serrinha.

