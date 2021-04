Classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro, o Atlético já pensa na estreia na Copa Libertadores, diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, na próxima quarta-feira (21), às 19h, no estádio Olímpico, em Caracas.

Se o Galo já disputou nove partidas na temporada, todas pelo Campeonato Mineiro, o time venezuelano entrou em campo apenas uma vez nos últimos cinco meses.

Depois de encerrar a participação no Campeonato Venezuelano, em que se sagrou campeão, diante do Deportivo Táchira, no dia 15 de dezembro de 2020, o La Guaira voltou a atuar apenas no último domingo.

Na primeira rodada da liga nacional, o rival do Alvinegro na próxima quarta empatou em 0 a 0 com o Aragua, em casa.

Esse duelo, por sinal, será o único dos venezuelanos antes do confronto com o Atlético.

Respeito

Apesar da natural falta de ritmo de jogo e da pouca expressão do Deportivo La Guaira a nível internacional, o meio-campo Hyoran pregou cautela ao Galo no duelo da próxima quarta.

No futebol, hoje em dia não tem mais bobo. A gene viu isso no Campeonato Mineiro, em que tivemos dificuldades em vários jogos e já levamos isso como aprendizado, já sabemos. Vai ser muito difícil, sabemos da dificuldade que vai ser o grupo da Libertadores. Poderia ser pior, com alguns times de maior expressão, mas sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores. É uma competição muito aguerrida, muito difícil de se disputar. Temos que trabalhar pensando nisso, sabendo das dificuldades que vai encontrar no jogo’, disse o jogador, em entrevista coletiva, nesta sexta.

Além do La Guaira, o Galo terá pela frente o Cerro Porteño, do Paraguai, e o América de Cali, da Colômbia, na disputa do grupo H da Libertadores.

Entretanto, antes do confronto pela principal competição do continente, o Alvinegro terá pela frente o Boa Esporte, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

Na liderança do torneio, com 21 pontos, o Galo busca o triunfo para garantir a primeira colocação na fase de classificação, e garantir as vantagens na fase final do Estadual.