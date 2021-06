Em mais de 20 anos de carreira como jogador, Paulo Baier ficou marcado por passagens em clubes como Goiás, Athetico-PR, Palmeiras, Atlético, Criciúma e vários outros em todo o país.

O que muita gente não se lembra é de que o atual treinador do Criciúma - adversário do América, nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Independência, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil - já vestiu a camisa do Coelho. Isso aconteceu no ano 2000, especificamente na Copa João Havelange, nome dado ao Campeonato Brasileiro daquele ano.

Então conhecido como Paulo César, e ainda atuando na lateral-direita (depois passou a atuar no meio-campo também), Baier, que vinha de passagens por Botafogo e Vasco, participou de 19 jogos do Alviverde na competição, todos como titular, sem balaançar as redes.

Naquele ano, o América fez campanha regular, terminando a primeira fase na 19ª colocação, entre os 25 clubes que disputar o Módulo Azul, uma espécie de Primeira Divisão do confuso regulamento do torneio. Naquele ano não havia rebaixamento.

Apesar da colocação discreta, o América, com Paulo Baier em campo, conseguiu importantes resultados naquele ano, como a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Flamengo, em pleno Maracanã, uma goleada por 5 a 2 sobre o Botafogo, no Mineirão, além de triunfos no clássico com o Atlético, e outra contra o Corinthians, também no Gigante da Pampulha.

Sucesso

Após o encerramento da temporada, Paulo Baier se transferiu justamente para o Galo, onde já havia atuado em 1998, mas permaneceu por poucos meses. No ano seguinte, foi peça essencial no título da Série B com o Criciúma, e, apesar de ter atuado em grandes equipes em anos anteriores, adquiriu novo status no futebol brasileiro.

O sucesso na elite do futebol brasileiro, especialmente por Goiás, Athletico-PR, foi tão grande, que Baier ocupa atualmente a terceira posição no ranking de artilheiros do Brasileirão por pontos corridos, com 106 gols.

Aposentado como jogador desde 2016, o treinador, que chegou ao Tigre no início de maio, fará o segundo jogo à frente do time no duelo desta quarta.

Leia Mais:

Cruzeiro fecha preparação, e Klebinho é novidade em lista para duelo com a Juazeirense

América inicia terceira fase da Copa do Brasil contra o conturbado Criciúma

Quatro estados vão sediar a Copa América no Brasil