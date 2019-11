A impressionante escalada do América, que chegou a ser lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B e hoje luta na parte de cima da tabela de classificação, faz o torcedor do Coelho viver momentos de apreensão e expectativa na reta final da Segundona.

O Alviverde venceu o Vitória por 2 a 1 no Independência na última sexta-feira e pulou de forma provisória para o terceiro lugar, ultrapassando seus dois rivais diretos na luta pelo acesso: Coritiba e Atlético-GO.

No entanto, com o complemento da rodada o América voltou a ficar fora do grupo dos quatro classificados para a Série A. Isso por que os seus dois adversários diretos também venceram e recuperaram suas posições na classificação.

O Atlético-GO, ainda na sexta-feira, bateu o Paraná jogando no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O placar de 1 a 0 foi suficiente para devolver o Dragão ao G-4 e fazer o América perder naquele momento uma posição (saia de terceiro para quarto lugar).

Depois foi a vez do Coritiba também ganhar e tirar o Coelho do grupo dos quatro melhores. O Coxa também com uma vitória simples, 1 a 0, derrotou o Oeste no estádio Couto Pereira e recuperou sua vaga no G-4, jogando o Coelho para a quinta colocação.

Chance de acesso

Para sonhar com o acesso o América vai precisar vencer seus próximos adversários e contar com os tropeços dos rivais diretos. De acordo com o site Infobola o time americano tem 45% de possibilidade de acesso. Outros dois sites de estatística já são mais otimistas e colocam o Alviverde com pelo menos 50% de chance de voltar à Série A. Caso do Probabilidades do Futebol, do departamento de matemática da UFMG.

A página Chance de Gol aponta 50,7% de chances de acesso para o América.

Próximo jogo

Agora o Alviverde mineiro vai tentar mais uma vez garantir sua permanência no grupo dos clubes que se classificam ao Brasileiro da Série A. Para isso enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, na próxima sexta-feira (22) às 21h30, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Coritiba recebe o já campeão Bragantino no domingo, às 16h, no estádio Couto Pereira. E o Atlético-GO visita o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no estádio Bento Freitas, às 21h30 da próxima quinta-feira.