Adversários neste domingo (29), às 16h, no estádio Rei Pelé, CRB e Cruzeiro chegam em boa fase para o duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Mesmo com objetivos distintos neste momento, as duas equipes são as que estão há mais tempo sem perder na competição.

Vice-líder, com 36 pontos, o time alagoano não sabe o que é derrota há nove jogos pelo Brasileiro. No período, venceu Vila Nova, Sampaio Corrêa, Londrina, Brusque e Remo, e empatou com Coritiba, Ponte Preta, Vitória e Operário.

Os 19 pontos conquistados em 27 possíveis consolidaram o Galo da Pajuçara no G-4, a três pontos do Coritiba, primeiro colocado na tabela.

Cruzeiro

Na 14ª colocação, com 24 pontos, o Cruzeiro tenta dar sequência a uma reação que teve início com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Contratado no início do mês, Luxemburgo pegou um time que vinha de dois empates, e estava dentro da zona de rebaixamento. Com três vitórias e mais duas igualdades, a Raposa conseguiu fôlego na luta para se afastar das últimas colocações, mas ainda está longe do grupo dos quatro primeiros que vão subir para a Série A, neste momento aberto pelo Guarani, com 33 pontos.

A invencibilidade do time celeste teve início ainda com Mozart no comando da equipe, com os empates com Vila Nova e Londrina. Este último, dentro de casa, motivou o pedido de demissão do treinador.

Em seguida, já com Vanderlei, a Raposa conseguiu bater Brusque, Náutico e Confiança, além de ter empatado com Vitória e Sampaio Corrêa.

