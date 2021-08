O duelo entre Juventude e Atlético, neste domingo (8), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai marcar o reencontro entre as equipes após quase 14 anos na principal competição do país.

A última vez em que os times se confrontaram pelo Brasileirão foi no dia 11 de novembro de 2007. Na ocasião, o Alvinegro venceu por 4 a 1, no Mineirão, em jogo da 36ª rodada. Leandro Almeida, Thiago Feltri, Marinho marcaram para os donos da casa. Nunes descontou para o Ju.

Rebaixados à Série B naquele ano, os jaconeiros só conseguiram retornar à elite do futebol brasileiro nesta temporada.

As equipes até se reencontraram no período, mas pela Copa do Brasil. Em 2016, o Atlético eliminou o Juventude nas quartas de final, na disputa de pênaltis, após cada equipe ter vencido por 1 a 0 como mandante.

Retrospecto favorável

No retrospecto geral do confronto entre os times, o Galo tem ampla vantagem. Em 19 jogos, são 11 vitórias do Alvinegro, quatro empates e quatro triunfos do Ju. No confronto, são 30 gols do Atlético e 17 dos jaconeiros.

Pelo Campeonato Brasileiro são nove vitórias do time mineiro, quatro empates e três triunfos do time do Sul do país. Até o momento, são 27 gols do Galo, e 15 do Juventude. Os dados são do portal “Galo Digital”, braço do Centro Atleticano de Memória.

A última vez em que a equipe da Serra Gaúcha venceu o Galo pelo principal campeonato do país foi em 2003. Com um gol do zagueiro Índio, o Ju venceu por 1 a 0, no dia 29 de novembro, no Alfredo Jaconi, pela 44ª rodada da competição.

Vice-líder do Brasileirão, com 31 pontos, o time comandado pelo técnico Cuca vai entrar em campo neste domingo em busca a oitava vitória seguida no torneio.

Já o Juventude, 13º colocado, com 16 pontos, quer o triunfo para se manter longe da parte de baixo da tabela.

