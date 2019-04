As motos vão invadir o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em maio. Depois de receber uma corrida rústica noturna que levou os competidores a ‘passear’ pelo pátio das aeronaves, Confins, numa parceria inédita com a Federação Mineira de Motociclismo (FMEMG), receberá a terceira etapa do Mineiro de Motocross, nos dias 25 e 26 de maio.

Desta vez, uma pista será montada às margens da LMG-800, na área destinada ao Aeroporto Indústria, com direito a uma praça de eventos e capacidade para até cinco mil pessoas. A BH Airport preparou um vídeo de apresentação com cenas inusitadas, que você confere no Racemotor, site parceiro do Hoje em Dia.

https://racemotor.com.br/2019/04/17/mineiro-de-motocross-inova-e-tera-etapas-no-aeroporto-internacional-de-confins/