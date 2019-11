O meia Thiago Neves perdeu um pênalti que poderia ter mudado a história de Cruzeiro x CSA, partida que terminou 1 a 0 para o time alagoano, no Mineirão, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da penalidade desperdiçada, o que deixou a Raposa em péssima situação na luta contra o rebaixamento, o camisa 10 entrou no meio de outra polêmica.

um áudio vazado em aplicativos de conversas mostrou diálogo do jogador com Zezé Perrella, gestor de futebol do clube, e nesse bate-papo TN10 cobrava antes de a bola rolar para o confronto entre mineiros e nordestinos o pagamento de 60% dos salários de setembro. Montante ainda não pago pelo clube, que também deve todo o salário de outubro aos atletas. (veja o diálogo ao fim da matéria)

Com todo esse cenário nada favorável, Thiago Neves pode ter feito nessa quinta-feira sua última partida pelo Cruzeiro, pelo menos em 2019. É que o meio-campista completou 41 jogos neste ano contra o CSA, e se chegar à partida de número 42 na temporada, automaticamente, teria o seu contrato renovado até 2021.

O vínculo ativo de Thiago Neves com o Cruzeiro tem validade até 2020 e poderá ser esticado caso o jogador entre em campo contra o Vasco, na próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro.

Sem o prestígio de outrora na Toca II e diante da torcida, há grandes chances de Thiago Neves não entrar mai em campo a partir de agora. O que o deixaria fora das decisões contra o Vasco, Grêmio e Palmeiras.

A informação sobre a ativação de uma cláusula de renovação de Thiago Neves com o Cruzeiro foi informada pelo ex-vice presidente de futebol celeste Itair Machado, em janeiro deste ano.

“Reuni com o Thiago Neves ontem (quarta-feira) por telefone e agora pessoalmente. O contrato dele foi renovado. Thiago Neves é atleta do Cruzeiro até 2020. Se em 2020 ele fizer 42 jogos, o contrato será renovado automaticamente até 2021”, revelou à época o então dirigente.

Afastamento?

O Hoje em Dia recebeu uma informação que dá conta de um possível afastamento de Thiago Neves no próximos dias. Além dele outros dois jogadores também podem ser tirados das atividades rotineiras com os demais atletas do grupo. São eles o atacante Fred e o meia-atacante Robinho.

A reportagem não conseguiu contato com o Cruzeiro para confirmar essa informação. Porém, fontes ligadas ao próprio clube indicam que o afastamento foi discutido por membros da direção.

Leia a mensagem de Thiago Neves ao gestor de futebol Zezé Perrella

"Fala Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pensando aqui, sei que está difícil para vocês aí arrumarem recursos, sei que está correndo atrás, mas estou falando por mim, não falei com ninguém tá, do time. Vê se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo de quinta-feira, que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, para ganhar jogo. É uma motivação a mais para a gente cara, acertar o salário aí. Aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo. Tá louco! Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço para a gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que estão atrasados do salário"