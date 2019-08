Afastado da vice-presidência de futebol do Cruzeiro desde junho, por decisão da Justiça Comum, Itair Machado exerce um novo cargo no clube celeste. Em portaria assinada e publicada no dia 23 de julho, Wagner Pires de Sá, presidente da Raposa, nomeou Itair para a função de assessor da presidência.

O documento informou que o dirigente segue impedido de “assinar documentos, firmar compromissos ou praticar quaisquer atos de gestão, gerência ou de administração”. (Confira a íntegra da portaria abaixo)

De acordo com a portaria, Itair terá como atribuições o “planejamento esportivo do futebol de base e do profissional e dos esportes especializados, devendo seus atos serem previamente aprovados pela presidência do clube”.

Mesmo com a nova função, o dirigente segue impedido de acompanhar a delegação celeste nos estádios e frequentar áreas restritas como o vestiário e o campo de jogo. Entretanto, Itair Machado volta a poder transitar normalmente na Toca da Raposa II e na sede administrativa do Cruzeiro.

Entenda o caso

Itair foi afastado das funções de vice-presidente de futebol do Cruzeiro no dia 10 de julho, após um grupo de 31 conselheiros terem uma liminar deferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que determinou o impedimento do dirigente em desempenhar as funções do cargo.

Antes, o dirigente já havia sido punido pelo STJD com 90 dias de suspensão por ter descumprido uma decisão do TJD-MG – que o puniu por declarações contra a FMF – ao acompanhar a delegação da Raposa na partida contra o Ceará, no dia 1º de maio, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde então, Itair Machado acompanhou vários jogos do time estrelado nos camarotes do Gigante da Pampulha.

Leia mais

Justiça determina afastamento imediato do vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado