Um mosaico de sentimentos se apoderou dos cruzeirenses antes da partida decisiva contra o Palmeiras, na tarde deste domingo (8), no Mineirão. Torcedores da Raposa estavam apreensivos com a possibilidade de um rebaixamento do clube, enquanto outros sofriam e rezavam. E quando o ônibus da delegação chegou, centenas deles cantavam o hino e outros cânticos em apoio ao time.

A movimentação foi tranquila antes do duelo. No entanto, a Polícia Militar, por volta das 13h, apreendeu cinco suspeitos de serem cambistas. A reportagem flagrou o comércio de um cambista na esquna da Abrahão Caram, vendendo ingressos do anel superior a R$ 20, cada.

Houve ainda uma cena inusitada 40 minutos antes do início do confronto. O telão do Mineirão exibiu um discurso do meia Thiago Neves, o que gerou vaias dos torcedores presentes no estádio.

Quando os atletas entraram no gramado para o aquecimento, a maioria da torcida gritou "Cruzeiro", como forma de incentivo para o jogo que vale a permanência na elite do futebol brasileiro.

Com 36 pontos, o Cruzeiro precisa vencer o Palmeiras, no Gigante da Pampulha, e contar com uma derrota do Ceará para o Botafogo, no Engenhão, para se manter na Série A. Qualquer outro resultado em um dos jogos, no mínimo, provocará o primeiro rebaixamento da história do clube celeste.