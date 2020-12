Com o próximo compromisso marcado apenas para 11 de janeiro, quando encara o Redbull Bragantino pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica do Atlético dará alguns dias de descanso aos jogadores nesta passagem de ano que se aproxima.

Nesta semana, o elenco treinará até quarta-feira (30) - atividade marcada para às 10h -e terá folga nas festividades da virada para 2021. Na quinta (31), sexta (1) e sábado (2), os atletas estarão liberados das atividades na Cidade do Galo, retornando apenas no domingo (3), com treino marcado para às 16h30.

A informação foi passada pela assessoria do clube.