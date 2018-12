O Cruzeiro busca peças pontuais para reforçar o elenco em 2019, e o novo nome que surge como um dos alvos da Raposa é o polivalente Diego Pituca, atualmente no Santos. A informação foi divulgada pelo Blog do Praetzel e confirmada pelo Hoje em Dia com o empresário do jogador.

Apesar de confirmar o interesse celeste, o empresário Adalberto Almeida, que cuida dos interesses de carreira do jogador, afirmou ter sido procurado há quatro meses.

“Houve sim uma procura, mas isso aconteceu em agosto. Dois ou três dias depois daquele 1 a 0 do Cruzeiro em cima do Santos na Vila (Belmiro), com gol do Raniel na Copa do Brasil. Alguém do Cruzeiro me procurou e foi só isso, nada rendeu após esse contato inicial, até por que o jogador tem contrato com o Santos”, ressaltou Adalberto Almeida em contato com o Hoje em Dia.

Polivalente, Pituca, além de volante, já atuou como meia, lateral-esquerdo e até ponta. O contrato do jogador com o Santos vai até 2021, mas os dirigentes do Peixe conversam para a renovação contratual do atleta, que apesar do longo vínculo recebe salário considerado baixo no clube.

“Agora é entre Cruzeiro e Santos. Se o clube resolver liberar e acordar algo com o Cruzeiro, aí eu entro. Mas não posso fazer nada tendo em vista que o Diego (Pituca) é atleta do Santos, tem acordo com o Santos”, ressaltou Almeida.

O Cruzeiro não comenta negociações, mas procura jogadores de polivalência no meio-campo para reforçar o time no ano que vem.