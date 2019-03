O atacante Renato Kayzer era uma das apostas do Cruzeiro para 2019, mas o jogador acabou perdendo espaço no elenco de Mano Menezes nesta temporada. Por isso, o camisa 22 será emprestado à Ponte Preta até o fim do ano. A informação foi adiantada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo Hoje em Dia.

As conversas entre os dirigentes da Raposa e da Macaca estão adiantadas e o negócio deve ser sacramentado até o fim desta semana. Enquanto isso, Renato Kayzer segue treinando na Toca II normalmente.

“Há sim a possibilidade, e que é boa para o jogador. Vai jogar lá, aqui (no Cruzeiro) não está tendo muitas chances. Enxergamos como uma boa oportunidade. Mas ainda não está fechado, é preciso finalizar alguns detalhes”, disse o empresário Vinícius Nascimento, que cuida da carreira do atleta.

Renato Kayzer atuou em seis jogos pelo Cruzeiro, todos no Campeonato Mineiro. Kayzer se destacou com a camisa do Atlético-GO na Série B do ano passado, o que levou a comissão técnica cruzeirense, e também os dirigentes do clube, ao entendimento de integrar o atleta no elenco neste ano.

Na última partida do Cruzeiro no Mineirão, a goleada por 5 a 0 em cima do Patrocinense nas quartas de final do Campeonato Mineiro, Renato Kayzer assistiu ao jogo no camarote celeste. O jogador esteve no estádio e foi visto pela reportagem do Hoje em Dia ao lado do capitão e volante Henrique, que estava suspenso e também não jogou.

A concorrência de Renato Kayzer passou a ser alta, já que o jogador disputa posição com Robinho, Rafinha e David, todos que já estavam no elenco em 2018, além do novato Marquinhos Gabriel, que chegou neste ano e já é um dos destaques do time de Mano Menezes.

Indício

A liberação de Renato Kayzer abre espaço para a chegada de um outro jogador ofensivo, o atacante Everaldo, que está em fim de contrato com o Fluminense.

Everaldo pertence ao Velo Clube-SP, e pode chegar ao Cruzeiro após o fim de maio, quando seu contrato de empréstimo com o Fluminense termina.