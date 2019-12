Depois de Luan, o Atlético pode perder outro meia-atacante neste fim de ano ou no início da próxima temporada: Yimmi Chará está na mira do Portland, dos Estados Unidos. A informação é do jornalista colombiano Diego Rueda, da Rádio Caraol, e foi confirmada pelo Hoje em Dia neste domingo (22).

Em contato com a reportagem, o agente do jogador, Juan Pablo Pachon – que é o intermediário nessa negociação –, revelou apenas que existe a proposta, mas não deu detalhes quanto a valores.

A reportagem entrou em contato também com a assessoria de imprensa do Galo, mas ainda não obteve resposta a respeito do interesse do clube norte-americano.

Contratação mais cara da história do Atlético (R$ 27 milhões), Chará chegou ao clube mineiro em junho do ano passado. Com a camisa do alvinegro, soma 68 jogos, 30 vitórias, 13 empates, 26 derrotas e dez gols.

Em outubro, o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, disse que o Galo recebeu uma proposta próxima aos valores da compra dos direitos econômicos de Chará.

Reencontro

Caso seja realmente negociado com o Portland, time da Conferência Oeste e que foi campeão da Major League Soccer em 2015, Chará reencontrará seu irmão, Diego Chará, meio-campista da equipe.