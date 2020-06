"Sem acordo". Foi assim que Diego Serrati, agente do zagueiro paraguaio Junior Alonso resumiu a situação de momento das tratativas entre Atlético e Lille, da França, para que o ex-titular do Boca Juniors desembarque em solo brasileiro e assine por quatro temporadas com o alvinegro.

Segundo a imprensa argentina, na semana passada, Alonso era mais um pedido feito por Jorge Sampaoli à diretoria e, inclusive, já estaria apalavrado com os mineiros. Contudo, para a batida de martelo, era necessário chegar a um acordo com os franceses, donos do passe.

Na noite deste domingo (14), o jornalista argentino César Merlo, do canal TyC Sports, noticiou que as partes já haviam se entendido e que o zagueiro custaria cerca de R$ 17 milhões aos cofres atleticanos. O vínculo assinado seria válido até 2024.

Uma outra fonte, procurada pelo Hoje em Dia, afirma que a batida de martelo não se deu até o momento pela forma de pagamento. Segundo ela, o Lille deseja que seja feito à vista.

A ver.