Nessa terça-feira (5), o nome do treinador argentino Ariel Holan foi ligado ao Atlético pela imprensa de seu país. De acordo com o jornalista Martín Castilla, do TNT Sports, o ex-técnico do Independiente viria para Belo Horizonte em 2020. No entanto, em contato feito pela reportagem do Hoje em Dia, o representante dele, Fernando Hidalgo, negou qualquer tipo de negociação com o clube mineiro.

Hidalgo ainda comentou que se dependesse da imprensa, Holan já estaria treinando o Internacional, há três meses. Desde que Odair Hellmann começou a perder prestígio no Colorado, o nome do treinador argentino foi bastante ventilado no clube de Porto Alegre.

“Pergunte a ele (Castilla) de onde inventou essa informação”, concluiu o agente do treinador de 59 anos.

*Colaborou Hugo Lobão sob supervisão de Henrique André