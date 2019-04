Anunciado nesta quinta-feira (11) como novo diretor de futebol do Atlético, Rui Costa já entrou em ação para anunciar o nome do novo técnico do alvinegro, que, no mesmo dia, oficializou a demissão de Levir Culpi.

De acordo com informação da Rádio Itatiaia, a prioridade da lista seria Tiago Nunes, atual comandante do Athlético-PR. Segundo o Uol, a ideia dos mineiros é fazer uma proposta para que ele fique no mínimo até dezembro de 2020, quando se encerra a gestão de Sérgio Sette Câmara como presidente.

Apesar de ter contrato com o Furacão até o fim desta temporada, a reportagem do Hoje em Dia apurou que a multa rescisória não seria problema para um acerto com o Galo. Em contato com um dos agentes de Nunes, a resposta foi que nenhum contato, no momento, havia sido realizado entre as partes.

Como Rui Costa foi o responsável por assinar o primeiro contrato de Tiago Nunes, no Athlético-PR, ambos criaram um vínculo forte e, admirado pelo trabalho do comandante do rubronegro, o novo diretor do Atlético o tem como bom nome para ocupar a função deixada por Culpi.

"A única proposta que tivemos para o Tiago foi da Chapecoense, no final do ano passado. Apesar do considerável salário e proposta de dois anos de contrato, preferimos seguir no Athlético, pelo calendário de 2019 e por toda história criada no clube. Dinheiro não é o que mais interessa a ele", diz o empresário.

"A multa não seria problema para uma ida ao Atlético. Seria, na verdade, o menor dos problemas. Contudo, como não recebemos nada oficial, não podemos cogitar nada. O Nunes também não nos comunicou se foi procurado.

Ganhando cerca de R$ 120 mil no clube paranaense, Nunes teria recebido proposta para receber o dobro no Galo.