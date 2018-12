A diretoria do Cruzeiro já tem em mãos uma proposta oficial pelo volante Bruno Silva. O empresário do jogador, Carlinhos Sabiá, confirmou que um clube carioca está interessado no meio-campista, que dificilmente permanecerá na Toca II em 2019.

“Sim, eu estou negociando com um time carioca que não posso dizer qual é, mas há sim conversas e eu já passei ao Cruzeiro”, confirmou Sabiá ao Hoje em Dia.

Apesar do mistério do agente, o diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, confirmou interesse no jogador. A informação foi antecipada pelo repórter Lucas Pedrosa, do site "Futebolzinho.com".

"É um atleta que está bem monitorado pelo Fluminense. Nada garantido, mas existe a possibilidade", disse Angioni ao Globoesporte.com.

Carlinhos Sabiá comentou que a negociação pode até ser em definitivo. “Não há nada certo, mas já passei ao Cruzeiro. Pode ser empréstimo, pode ser uma troca em definitivo”, afirmou o agente.

Sobre o prazo para resolver a situação, Sabiá disse que não há uma data específica. “Não tem, pode ser que ainda não se defina ao fim deste ano”, explicou.

Bruno Silva foi contratado pelo Cruzeiro no começo deste ano por R$ 6 milhões, fez 33 jogos e marcou dois gols. Sem espaço no elenco, o volante admitiu em entrevista recente à TV Record Minas que seu futuro na Toca II é improvável. O contrato dele com a Raposa vai até dezembro de 2020.