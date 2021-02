Livre no mercado da bola, após rescindir o contrato com o Olimpiakos, da Grécia, o lateral-direito Rafinha já começa a ter o nome especulado em clubes brasileiros. Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo, em 2019, o jogador de 35 anos já tem o nome falado nos bastidores do Atlético.

Na imprensa carioca, inclusive, alguns portais afirmam que já existem negociações entre as partes e que a diretoria atleticana quer se aproveitar da oportunidade de mercado, já que o lateral está sem clube e, com isso, viria sem custos para Minas Gerais.

Contudo, o Hoje em Dia conversou com o agente do jogador, velho conhecido do torcedor mineiro. O ex-meia Lincoln, prata da casa do Atlético, afirmou nesta quarta-feira (3) que, até o momento, não havia recebido qualquer tipo de contato da cúpula alvinegra.

Ainda de acordo com o empresário, Rafinha está na Alemanha e, sem descartar um possível retorno ao Brasil, só recebeu oferta formal do Schalke 04. Contudo, as conversas não tiveram prosseguimento.

Atualmente, o técnico Jorge Sampaoli conta com Guga e Mariano na posição. Uma possível venda do primeiro segue em pauta, principalmente pela valorização que terá, caso seja convocado para a Seleção Brasileira que disputará os Jogos Olímpicos no Japão.