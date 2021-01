Como se diz nas corridas de Fórmula 1, agora é no visual. Com os quatro clubes que realmente brigam pelo título da Série A tendo o mesmo número de jogos, as chances de 71,1% do Internacional, apontadas pelo site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) são apenas a prova do favoritismo do Colorado nesta disputa, que já pode ser simplificada.

No caso do Atlético, que é o quarto colocado na classificação, mas o terceiro em chances, com 11%, contra 11,9% do vice-líder Flamengo, e 5,8% do terceiro colocado São Paulo, a projeção é muito simples.

Atlético tem Internacional como alvo na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro

O primeiro alvo é o Inter, que tem cinco pontos e uma vitória a mais que o time de Jorge Sampaoli. Assim, para superar os gaúchos, o Galo precisa nas seis rodadas finais que o Colorado tenha uma derrota e um empate a mais do que ele.

Para superar Flamengo e São Paulo, basta que ambos tenham um empate a mais que o Atlético.

Projeções

A segunda maneira de tratar das chances de título é usando o que aconteceu no Brasileirão até agora. E o aproveitamento de 64,58% do Internacional até agora, projetado para 38 rodadas, dá 73 ou 74 pontos, pois o número exato é 73,6.

De toda forma, se o Colorado conseguir nas seis rodadas finais manter o nível, conquistando 11 ou 12 pontos em 18, obrigará o Atlético a ser 100% para chegar ao título.

O Galo tem 57 pontos. Com os 18 que ainda disputará, pode chegar no máximo a 75. E esta é uma marca que garantiria a taça em qualquer edição do Brasileirão por pontos corridos, com 20 clubes, pois o melhor vice da história é o Santos, de Sampaoli, que em 2019 chegou aos 74 pontos.

Libertadores

Com cinco pontos a mais que o quinto colocado Palmeiras, e uma vantagem de três vitórias, o Atlético só pode ser ultrapassado pelo Porco se ele marcar seis pontos a mais nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

No caso do Grêmio, que é sexto, com seis pontos e cinco vitórias a menos, ele precisaria marcar sete pontos a mais que o Galo em 18.

Palmeirenses e gremistas disputam a final da Copa do Brasil, sendo que os paulistas ainda decidem neste sábado (30) a Libertadores com o Santos.

As duas competições dão vaga no principal torneio de clubes da América do Sul e isso pode facilitar ainda mais a caminhada do Atlético na volta à Libertadores, o que já é praticamente uma realidade. A UFMG considera serem de 99,36% as chances alvinegras de jogar o torneio na temporada 2021, mas isso de G-6, não de vaga direta à fase de grupos, que é o segundo objetivo do Galo depois do título.

O QUE FALTA PARA CADA UM

ROD. INTERNACIONAL FLAMENGO SÃO PAULO ATLÉTICO 33 Bragantino (c) Sport (f) Atlético-GO (f) Fortaleza (c) 34 Athletico-PR (f) Vasco (c) Palmeiras (c) Goiás (F) 35 Sport (c) Bragantino (f) Ceará (c) Fluminense (f) 36 Vasco (f) Corinthians (c) Grêmio (f) Bahia (c) 37 Flamengo (f) Internacional (c) Botafogo (f) Sport (f) 38 Corinthians (c) São Paulo (f) Flamengo (c) Palmeiras (c)

(c) - jogo em casa; (f) jogo fora de casa

A CLASSIFICAÇÃO