O Atlético anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana. Em suas redes socias, o clube usou a criatividade para comunicar a chegada do jogador. A imagem "misteriosa" contava com uma caneta no meio de uma teia de aranha, fazendo uma alusão ao nome do atleta.

O novo reforço da equipe comandada por Rafael Dudamel desembarcou em Belo Horizonte nessa terça-feira (28). Após uma passagem complicada na Europa, o jovem de 22 anos busca retomar seu melhor futebol no Brasil.

Para concretizar o negócio envolvendo a vinda de Arana à capital mineira, o Atlético contou com ajuda de investidores. O aporte financeiro será feito pela MRV Engenharia, parceira do clube na também badalada contratação do volante Allan.

O clube mineiro terá que desembolsar 3 milhões de euros pelo empréstimo que dura até junho de 2021. Para adquirir o lateral-esquerdo de forma definitiva, o Galo precisará pagar ao Sevilla, da Espanha, mais 2 milhões de euros ao final do contrato inicial para ficar com 90% dos direitos jogador