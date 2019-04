“Era mais do que obrigação nossa, pelas contratações e todo o esforço da diretoria”. Foi com essas palavras que o meia cruzeirense Robinho definiu a campanha do bicampeonato mineiro da Raposa, conquistado nesse sábado (20), graças ao empate em 1 a 1 com o Atlético, no Independência.

A empolgação do armador durante a festa do time celeste não parou por aí. “Agora é que vai começar mesmo o ano do Cruzeiro, com grandes títulos”, disse ele em entrevista à Rádio Itatiaia.

O meia ressaltou ainda o poder de superação da Raposa em faturar um título na casa do adversário.

“Um jogo como esse merecia ser disputado no Mineirão, pelo duelo que é e pelas duas equipes espetaculares envolvidas. Eles (Atlético) trouxeram para cá (Independência), talvez achando que teriam vantagem, mas conseguimos levar o título” , comentou.